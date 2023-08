Craques do Chaves convivem com crianças das férias desportivas

O Chaves voltou esta quarta-feira aos dois treinos diários com Jô Batista e Morim a serem os únicos ausentes por lesão.Ainda sem novidades no que diz respeito a reforços e com a apresentação agendada para sexta, frente ao Famalicão, às 19:30, o Chaves teve um dia bem diferente do habitual.Cerca de 200 crianças das férias desportivas conviveram e almoçaram esta quarta-feira com alguns dos jogadores do Grupo Desportivo de Chaves. Guima, Benny, Melro e Paulo Victor fizeram as delicias dos mais novos. A atividade visa promover na comunidade escolar estilos de vida saudáveis.