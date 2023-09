Desportivo de Chaves vence equipa B em jogo particular

O Desportivo de Chaves, da Liga Betclic, venceu este sábado o Desportivo de Chaves B, do distrital da associação de Vila Real, por 3-0, em jogo particular.

Numa partida amigável disputada no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, e que teve duas partes de 45 minutos cada, a equipa principal demonstrou superioridade em campo e colocou-se em vantagem no marcador aos 24 minutos, por Kelechi.

Pouco depois, aos 33, na sequência de um canto a favor da 'turma' às ordens de José Gomes, Ygor Nogueira fez o 2-0.

Já na etapa complementar, Moisés encerrou as contas do jogo particular aos 65 minutos, ao 'carimbar' o terceiro golo do emblema transmontano que milita no principal escalão do futebol nacional.

Os 'visitados' alinharam de início com Gonçalo Pinto, Habib Sylla, Ygor Nogueira, Steven Vitória, Sandro Cruz, Cafú Phete, Kelechi, Ktatau, Benny, Paulo Victor e Leandro Sanca.