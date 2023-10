Espanhóis destacam veia goleadora de Héctor Hernández

Héctor Hernández é o atual melhor marcador da Liga Betclic, com sete golos em oito jogos no campeonato pelo Chaves, e a sua forma recente está a levantar elogios no seu país natal.Depois do, na última jornada, o avançado assumiu o topo da lista de goleadores e está a um golo da marca que tinha pelos flavienses, na última época, altura em que se estreou num clube da primeira divisão em jogos do campeonato.Como tal, a recente forma do ponta de lança formado no Atlético Madrid foi elogiada pelo 'AS', que escreve: "Com 28 anos, aquela promessa do Atlético é uma realidade no país vizinho", referindo o início da carreira do jogador pelos colchoneros e vincando o primeiro golo que fez pela equipa principal, numa vitória para a Taça do Rei, frente ao Sant Andreu, em 2013/14.De facto, Héctor Hernández sofreu uma lesão na clavícula passado pouco tempo e Diego Simeone emprestou-o sucessivamente a clubes em divisões inferiores, acabando por nunca se afirmar pela equipa que, na altura, chegou à final da Liga dos Campeões por duas vezes. Agora, o jornal espanhol destaca a sua boa forma, relembrando tempos em que estaria uma promessa colchonera na 'cantera' de Madrid, destacando-se agora noutro país.