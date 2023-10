Guilherme Portal chamado ao Chaves B

Guilherme Portal foi, esta sexta-feira, chamado para treinar com a equipa B do Chaves. O central de 15 anos é um produto da formação dos Valentes Transmontanos e tem impressionado nas camadas jovens do emblema.Conhecido pelo porte alto, com 1,80 m em tão tenra idade, Portal foi titular indiscutível nos sub-17 dos flavienses na temporada passada.O treinador da equipa B terá ficado impressionado com o defesa e chamou-o aos treinos com o plantel da sua equipa, criada esta época, e que lidera, atualmente, a Divisão de Honra da AF Vila Real.