Héctor Hernández: «Um jogador a menos condiciona, mas competimos»

Héctor Hernández bisou no Chaves-Sp. Braga, mas não evitou derrota dos flavienses, que ficaram reduzidos a dez jogadores aos 80 minutos após expulsão de Ygor Nogueira. Algo que, no entender do avançado espanhol, condicionou a equipa de José Gomes."Queríamos conseguir os três pontos em casa, com os adeptos, que sempre nos apoiam. Agora é pensar no próximo jogo", começou por referir à Sport TV, antes de abordar o vermelho direto mostrado ao defesa do Chaves."Estivemos bem. Um jogador a menos condiciona, mas competimos. Já se sabe que o Sp. Braga é uma grande equipa e fez-nos dano", concluiu.