Hélder Ferreira: «Há fome de ganhar em Chaves»

O Chaves ainda não conseguiu encontrar tração para sair dos lugares de despromoção, mas Hélder Ferreira, avançado de 26 anos que está ao serviço dos cipriotas do Anorthosis, conhece bem o potencial do balneário flaviense, dado que foi companheiro de equipa do capitão João Correia e do técnico Moreno no V. Guimarães, e atesta a determinação dos transmontanos em inverter o curso dos resultados."O campeonato ainda não acabou. Não estão na posição que idealizavam, mas há muita fome de ganhar em Chaves e ainda falta muito", referiu Hélder Ferreira a, garantindo que "o espírito de liderança de Moreno também será determinante"."O João Correia, para lá de todo o seu potencial técnico, tem as características fundamentais de um capitão, porque não tem medo de dar a cara quando é preciso, mas o Chaves está recheado de profissionais de imensa qualidade e experiência, como são o Rúben Ribeiro, o Steven Vitória, o Raphael Guzzo e o Guima, além de que têm um treinador que é líder. Todos são importantes e acredito que vão alcançar a permanência", afirmou Hélder Ferreira.