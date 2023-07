Hugo Souza aconselhado por amigo de infância: «Falou-me muito bem da cidade e do clube»

O recém contratado Hugo Souza afirmou estar "feliz e motivado" para ajudar o Chaves nesta época. O guarda-redes brasileiro relatou aos meios do clube que conversou com Alexsandro, ex-lateral dos transmontanos, atualmente no Lyon. "Alexsandro é meu amigo de infância, nós jogámos juntos nas camadas jovens do Flamengo. Ele falou-me muito bem da cidade e do clube", disse o jovem jogador de 24 anos.

O guardião admitiu estar com "muita vontade de aprender e crescer" nos flavienses e pretende "dar alegrias aos adeptos". Hoje, Hugo Souza terá a oportunidade de impressionar os adeptos, pois o Chaves enfrenta o Fafe, da Liga 3, no primeiro jogo-treino da pré-época. A entrada é livre e será possível acompanhar a estreia do guarda-redes, bem como de outros reforços e do treinador José Gomes.