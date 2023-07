Hugo Souza desviado para Chaves

Depois de largas semanas a ser negociado pelo Estoril, Hugo Souza, guarda-redes do Flamengo, vai mesmo ingressar no futebol português, mas pela porta do Chaves, confirmou. O brasileiro vai ser reforço dos flavienses por empréstimo do Mengão.Com 31 jogos disputados pelo Flamengo em 2022, o guardião, de 24 anos, perdeu estatuto no gigante brasileiro este ano e procura relançar a carreira através da sua primeira experiência no futebol europeu. Com o acordo com o Chaves já fechado, Hugo Souza deve chegar a Portugal e ser apresentado nos próximos dias.Desta forma, os valentes transmontanos asseguram um nome forte para ocupar a vaga deixada por Paulo Vítor, dono da baliza do Chaves nas últimas épocas, que se mudou para a Arábia Saudita neste verão.