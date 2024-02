Hugo Souza em definitivo no Chaves

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Chaves prepara-se para adquirir Hugo Souza a título definitivo. De acordo com informações veiculadas no Brasil, os flavienses já informaram o Flamengo que vão acionar a opção de compra pelo guardião, de 25 anos, que está em Trás-Os-Montes por empréstimo do clube carioca. O acordo de empréstimo previa a aquisição de 50 por cento dos direitos económicos sobre o jogador a troco de um investimento de 1,2 milhões de euros. A ssim, o Chaves prepara-se para reinvestir a verba ganha na venda de Langa, pois o lateral-esquerdo cedido ao Almeria e cuja opção de compra já foi acionada dará, além da taxa de empréstimo, um encaixe de 1,1 milhões de euros.