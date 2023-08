Hugo Souza: «Estou triste pelo resultado»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hugo Souza estreou-se na Liga portuguesa com uma exibição quase perfeita. O guarda-redes só não parou os remates de Ruiz e Zé Manuel e ainda se queixou... do vento. "Atrapalha bastante e tivemos de nos adaptar, fico feliz pela exibição, mas triste pelo resultado", referiu, lembrando que a época "ainda está a começar e espero que seja abençoada para nós e conquistemos grandes coisas".

Por outro lado, Leonardo Ruiz reconheceu ser "importante começar bem, com um golo, mas o mais importante é que ajudou para alcançar à vitória e a conquistar os três pontos". O avançado admitiu ter sido um jogo "muito difícil" e que no intervalo, "corrigimos algumas coisas, fomos em busca do resultado e felizmente conseguimos", desejando que "seja assim toda a época", concluiu o avançado.