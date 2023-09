Hugo Souza já treinou com plantel do Chaves

Hugo Souza foi presença no treino do Chaves desta manhã, após ter estado de fora dos trabalhos durante dois dias por precaução, de forma a gerir o esforço para as partidas que se seguem. O guardião, emprestado esta temporada pelo Flamengo aos valentes transmontanos, tem sido o dono da baliza da formação de José Gomes desde o início da época.O técnico do Chaves sabe que não poderá contar com Rúben Lameiras, Jô e João Correia, todos ainda a recuperar das respetivas lesões, para a visita ao Estádio do Bessa nesta segunda-feira.Ainda à procura dos primeiros pontos no campeonato, o Chaves tem o intuito de sair da partida com o Boavista com razões para sorrir, sendo que a notícia da disponibilidade de Hugo Souza será bem recebida.