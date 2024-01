Hugo Souza: «Mostrámos qualidade e estamos prontos para qualquer desafio»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar da derrota do Chaves com o Sporting (0-3), Hugo Souza brilhou ao negar vários golos aos leões. O guarda-redes esteve em bom plano e promete que a equipa, no último lugar da Liga Betclic, não vai desistir.





"Lutámos até ao final mas não foi possível pontuar. Vamos continuar a estar na luta. Mostrámos qualidade e que estamos prontos para qualquer desafio e vamos lutar até ao final. O que temos de fazer é o que temos feito. Falta conquistar pontos, temos de assumir a responsabilidade. Só nós podemos retirar-nos da situação em que estamos. Mas não vamos parar", disse o guardião brasileiro à Sport TV.

Em Trás-os-Montes as temperaturas têm sido baixas, o que difere bastante do país natal de Hugo Souza: "Está frio, bem frio. Tenho de estar adaptado. Não importa a situação, frio ou sol, temos de entrar em campo preparados e eu vim aqui para isso."