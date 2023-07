Hugo Souza oficializado como reforço do Chaves

O guarda-redes brasileiro Hugo Souza, de 24 anos, é o mais recente reforço do Chaves, da Liga Betclic, para a época de 2023/2024 por empréstimo do Flamengo, anunciou esta quinta-feira o emblema transmontano.

"Senhoras e senhores, Hugo Souza é a partir de agora um valente transmontano", enalteceu o Desportivo de Chaves em nota divulgada nas redes sociais.

O guardião brasileiro, de 24 anos, é o mais recente reforço do emblema azul-grená, ao serviço do qual terá a "primeira experiência no futebol europeu". "Apesar de jovem, Hugo Souza tem um vasto palmarés no seu currículo, do qual se destaca a conquista da Copa Libertadores", destacou o clube transmontano na mesma nota.

Natural do Rio Janeiro, o guarda-redes fez formação no Flamengo, tendo cumprido 71 jogos ao serviço da equipa principal, 31 deles na última temporada.