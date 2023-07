Hugo Souza 'superstar'

A chegada do guarda-redes Hugo Souza teve um forte impacto nas redes sociais do Chaves, com um aumento significativo de interações. Só o vídeo de apresentação do brasileiro no emblema flaviense teve mais de 500 mil visualizações e a conta no Instagram do Chaves foi reforçada com mais cinco mil seguidores. Como seria de esperar, essa revolução tem a ver com a procura de adeptos brasileiros que pretendem seguir a carreira de Hugo Souza no futebol português.

Na estreia pelos flavienses, ainda que tenha sido num jogo particular, frente ao Fafe, o guarda-redes, de 24 anos, já deixou água na boca, fazendo uma grande defesa. Certamente uma figura a acompanhar durante a época.