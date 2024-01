João Pedro troca Chaves pelo futebol romeno

Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de UTA Arad (@uta1945arad)

João Pedro rescindiu com o Chaves e já foi apresentado como jogador do UTA Arad, atual 13.º classificado da 1.ª Liga da Roménia. O médio, de 30 anos, tinha sido utilizado em 15 jogos na primeira metade da temporada, apenas seis na condição de titular.Segundo o UTA Arad, o acordo é válido até ao fim da temporada, com opção de extensão para 2024/25. Recorde-se que o seu vínculo com o Chaves terminava precisamente no final da presente temporada.João Pedro volta a tentar a sua sorte no estrangeiro, depois de ter jogado nos americanos dos Los Angeles Galaxy e nos gregos do Apollon Smyrnis.