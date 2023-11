João Queirós espreita o onze do Chaves na receção ao Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Face à indisponibilidade do central Ygor Nogueira, que foi expulso em Guimarães, João Queirós espreita um lugar no onze na receção ao Benfica. O defesa, de 25 anos, já foi utilizado em seis jogos na presente época. Enquanto isso, Pedro Pinho permanece em dúvida, devido a lesão. Já Sylla é ausência confirmada no sábado.