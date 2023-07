João Teixeira de saída do Chaves

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista português João Teixeira, de 29 anos, está de saída do Desportivo de Chaves, emblema que representou nas últimas cinco épocas, anunciou esta quinta-feira o clube transmontano da Liga Bwin.

"Cinco anos depois, João Teixeira está de saída do [Desportivo de] Chaves. O capitão, que terminava contrato com o [clube], vai abraçar um novo desafio da sua carreira no Médio Oriente", destacou o emblema transmontano em nota divulgada nas redes sociais.

João Teixeira é a segunda baixa do plantel anunciada pelo Desportivo de Chaves, depois da saída do guarda-redes brasileiro Paulo Vítor.

"Na hora da despedida" do capitão, o clube quis "enaltecer o jogador e, sobretudo, o homem", lê-se na mesma nota.

Numa "mensagem" divulgada pelo conjunto flaviense, João Teixeira agradeceu ao clube e deixou uma "palavra especial aos adeptos", afirmando que esta é "uma despedida que custa".

"Cinco anos não são cinco dias, como se costuma dizer. Foram cinco anos em que nem tudo foi um mar de rosas, mas acabou tudo da melhor maneira e os últimos dois anos foram os melhores da minha carreira, sem dúvida", vincou o médio português.

Natural de Amora, no Seixal, o centrocampista passou, também, pelo Vitória de Guimarães e Vitória de Setúbal, emprestado pelo Benfica, clube no qual fez a formação, esteve ao serviço da equipa B e cumpriu dois jogos ao serviço da equipa sénior das águias.

João Teixeira prepara-se, agora, para enfrentar um terceiro desafio além-fronteiras, depois de ter vestido as cores do Wolverhampton e do Nottingham Forest, em Inglaterra.