José Gomes assume plantel em reconstrução mas garante Chaves preparado

O treinador do Chaves, José Gomes, disse este sábado que o plantel está preparado para o arranque da Liga Betclic, frente ao Rio Ave, apesar da falta de reforços e da lista de baixas.

O emblema transmontano estreia-se na temporada 2023/2024 no domingo, com uma deslocação ao terreno do Rio Ave, onde o novo 'timoneiro' espera dificuldades tendo em conta as "excelentes" exibições dos vilacondenses na época anterior.

Ainda assim, José Gomes garante que os flavienses estão confiantes e preparados, reiterando que "começar bem" o campeonato "é começar com uma vitória".

"Vai ser um jogo difícil, contra uma equipa muitíssimo bem organizada, que irá jogar contra um Chaves com jogadores confiantes, bem preparados e a saber o que têm de fazer dentro do campo", assegurou o técnico, na conferência de antevisão ao encontro.

José Gomes não pode contar com os castigados Guima e Abass, nem com os lesionados Jô Batista e Hélder Morim, enquanto João Correia e Pedro Pinho estão em dúvida.

A esta lista de baixas junta-se o facto de o plantel estar incompleto, situação que o treinador espera ver resolvida "a muito curto prazo", destacando, porém, o trabalho que tem vindo a ser feito pelos jogadores transmontanos.

"Além de reforços que ainda estão para chegar, há jogadores que, infelizmente, não podem jogar, uns por lesão, outros por castigo, mas os [que] estão disponíveis e que têm trabalhado nestes dias estão preparados para enfrentar o jogo e é com esse pensamento e com esse foco que vamos abraçar este desafio", concluiu.

O Chaves visita o Rio Ave no domingo, às 15H30, em encontro da primeira jornada da Liga 2023/24, que será arbitrado por Ricardo Baixinho, da Associação de Lisboa.