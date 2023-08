José Gomes e a derrota com o Sp. Braga: «A partir do momento em que ficámos com menos um…»

Apesar da derrota com o Sp. Braga , José Gomes referiu que o Chaves fez "um excelente jogo" e considerou que a história do jogo podia ter sido outra se Ygor Nogueira não tivesse sido expulso aos 80 minutos."Tivemos um início de primeira parte com algum equilíbrio, há alguma hesitação em nos superiorizarmos aos jogadores quando estavam em posse. A partir do momento em que acertámos e em que a dinâmica dos momentos de pressão ficaram dentro do que planeámos, fomos adversário difícil para o Sp. Braga, ao ponto de, na minha opinião, termos estado por cima. Fomos mais fortes, tivemos mais posse, mais remates, mais duelos ganhos na 1ª parte. Na segunda parte, há valores que se invertem. A partir do momento em que ficámos com menos um… Queria deixar palavra aos meus jogadores pela forma que se bateram, ficou provado que podiam bater-se e vencer o Sp. Braga. Chaves fez um excelente jogo atendendo à dimensão e qualidade do plantel do Sp. Braga. Por várias coisas que aconteceram no jogo, das quais não quero falar, as circunstâncias mudaram, a relação numérica também e isso permitiu que o Sp. Braga pudesse vencer. O jogo teria sido brilhante se não tivéssemos concedido duas perdas nos primeiros dois golos. O resto estaríamos até ao fim dos 100 minutos em igualdade numérica, que assim devia ter terminado o jogo. Dentro do jogo, com um resultado equilibrado, com 2-2, acabaríamos por ficar com os 3 pontos. Não foi assim, parabéns aos jogadores pela forma brilhante como se bateram. E votos para que o Sp. Braga possa bater o Panathinaikos esta semana", começou por referir o técnico do Chaves à Sport TV.José Gomes preferiu não falar sobre o lance que culminou na expulsão de Ygor Nogueira e deixou um pedido. "Preferia não falar de arbitragem, porque acabámos o jogo, está tudo muito a quente. Eu acho que devemos pelo menos tentar que aquela reunião que foi feita no início da época – e bem – possa repetir-se. A solução para que as coisas fiquem melhores é melhorar a relação entre treinadores e árbitros. É difícil ser árbitro. A arbitragem vem de uma jornada com muitas questiúnculas e é melhor deixar que as coisas serenem. Votos para que a arbitragem faça uma excelente época", vincou, deixando depois uma palavra de apresso aos adeptos flavienses."Estou contente com a forma, mas não com os resultados. Os nossos adeptos foram extraordinários, apoiaram sempre a equipa porque perceberam o que estava a acontecer. Sentiram que estávamos a ser melhores, a disputar os duelos e, mesmo perdendo, perceberam que estávamos a fazer um bom jogo. Por tudo o que aconteceu neste jogo e no anterior. O futebol tem isto e nem sempre o resultado corresponde ao que se faz. Temos de trabalhar que é isso que controlamos para sermos mais competentes", terminou.