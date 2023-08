José Gomes e a expulsão de Bruno Langa: «Viu amarelo num lance em que cortou a bola»

O Chaves arrancou a Liga Betclic com uma derrota no terreno do Rio Ave (2-0), num jogo em que os flavienses ficaram reduzidos a dez jogadores logo aos 15 minutos. No final do encontro, José Gomes analisou o encontro e não esqueceu o lance que culminou com a expulsão de Bruno Langa."Tentámos com toda a nossa força e energia fazer jus ao nosso lema e à valentia transmontana. Começámos o jogo com esse apelo de não virarmos a cara à adversidade. Além disso, houve vento, que, quando está forte, prejudica o espetáculo em Vila do Conde, e a expulsão do Bruno Langa, que levou um [cartão] amarelo numa jogada em que cortou a bola. Foi uma série de circunstâncias", começou por referir o técnico do Chaves à Sport TV."Antes de a 1.ª Liga começar, tivemos um encontro extraordinário com os árbitros. Acho que o devemos repetir. Seguramente, há coisas a afinar e os profissionais têm de ajudar para que todos os intervenientes cresçam e melhorem o seu rendimento. Da nossa parte, eu considero que nos batemos e ameaçámos a baliza do Rio Ave. Valeu pela atitude e pelo facto de nunca desistirmos daquilo que, muitas vezes, foi mais uma luta do que um jogo", salientou."Estamos a trabalhar desde o primeiro minuto em conjunto com a direção, que tudo tem feito para trazer [jogadores], mas há que perceber que estamos sujeitos às regras do mercado e não é apenas no Chaves que se vê isso. Temos de procurar corrigir esse problema o mais rápido possível, mas está aos olhos de todos que vamos ser reforçados. Este plantel não está fechado e apelo aos adeptos que tenham um pouco de paciência e façam o juízo de valor depois de o trabalho estar feito. Pela forma extraordinária como a cidade e o clube têm recebido esta equipa técnica e os novos jogadores, tenho a certeza de que o bom ambiente diário resultará num ano bom.""Temos de estar focados naquilo que controlámos. Essa é a nossa obrigação e, muitas vezes, a nossa limitação. Estamos a começar um campeonato longo, pelo que esta equipa de arbitragem e de videoarbitragem [VAR] aparecerão mais vezes. Temos de tentar ajudar a melhorá-los e todos temos de crescer para que Portugal tenha um campeonato ainda melhor. Só havendo uma relação mais próxima entre quem arbitra e quem treina é que podemos melhorar o produto final que apresentamos a cada ronda", concluiu.