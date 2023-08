José Gomes: «Isto era jogo para ficar 7-5»

José Gomes lamentou a "permissividade em termos defensivos" do Chaves, após goleada (5-0) diante do Farense. "Parecia que tudo era muito fácil para o Farense e, do outro lado, quando chegámos com perigo, não conseguimos marcar. Convertidas todas as oportunidades, isto era jogo para ficar 7-5", atirou o técnico, assumindo: "O único responsável por esta derrota sou eu. É a mim que me compete levantar o ânimo destes jogadores, preparar a próxima semana e dar a volta à situação."