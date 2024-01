Jovens atletas muito aplaudidos no Chaves-Rio Ave

A SAD do Chaves convidou todos os clubes com equipas com escalões de formação, das Associações de Futebol de Vila Real e de Bragança, para que os jovens atletas assistissem ao jogo de domingo, relativo à 18.ª jornada da Liga Betclic, frente ao Rio Ave. Curiosamente foi o jogo 600 do conjunto transmontano no patamar mais alto do futebol português, onde já alcançou 175 vitórias, 166 empates e 259 derrotas.De forma inédita, perto de 800 atletas responderam ao convite dando apoio e trajados a presento, com as cores das equipas que representam, deram um colorido diferente às bancadas do Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, provando que o Grupo Desportivo de Chaves é o clube de toda a região do Trás-os-Montes.Os jovens atletas tiveram mesmo direito a uma volta de honra ao relvado, onde os mais de três mil adeptos presentes aplaudiram a iniciativa que uniu a totalidade dos clubes da região transmontana, para mostrarem o seu apoio de "Valentes Transmontanos".