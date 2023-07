Juninho deixa o Chaves e ruma ao Qarabag

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Chaves oficializou a venda de Juninho ao Qarabag, emblema campeão do Azerbaijão que já tinha tentado contratar o avançado brasileiro no último mercado de inverno.Juninho, de 26 anos, representou o Chaves durante as últimas três temporadas e encontrava-se vinculado aos transmontanos até 2024.