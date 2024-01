Júnior Pius oficializado no Chaves

O Chaves oficializou a contratação de Júnior Pius. O central nigeriano, de 28 anos, assinou um contrato válido até ao final da temporada, com mais uma de opção.

Júnior Pius apresenta-se como o 3º reforço de Inverno para o treinador Moreno, oficializadas que estão também as aquisições do defesa Vasco Fernandes e do médio Raphael Guzzo, dupla que chegou para colmatar as ausências de Bruno Langa e Ricardo Guima, que encontram-se na CAN ao serviço de Moçambique.

Recorde-se que Júnior Pius chegou a Portugal em 2013/14 para integrar a equipa de juniores do FC Porto. Posteriormente ainda representou o Aves, Cesarense. Sanjoanense, Tondela e Paços de Ferreira ao que seguiram-se quatro épocas e meia no estrangeiro divididas entre clubes da Bélgica e da Roménia.