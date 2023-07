Kelechi Nwakali reforça meio-campo do Chaves

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio nigeriano Kelechi Nwakali, de 25 anos, é o mais recente reforço do Chaves, proveniente dos espanhóis da Ponferradina, anunciou esta quinta-feira o clube da Liga Betclic.

Natural de Owerri, Kelechi Nwakali chega ao Chaves após acordo entre a SAD transmontana e a Ponferradina, em Espanha, onde cumpriu 37 jogos e apontou um golo na última temporada.

O internacional nigeriano regressa ao futebol português depois de ter representado a equipa B do FC Porto na época de 2018/2019, por empréstimo do Arsenal, onde fez a formação.

"É tempo de voltar a jogar em Portugal e representar o clube da melhor forma", frisou o futebolista num vídeo divulgado pelo emblema transmontano nas redes sociais.

Kelechi Nwakali adiantou, ainda, que quer "trazer mais qualidade à equipa" para que esta possa "alcançar os objetivos".

Para a nova temporada, o Chaves conta também com os médios Ricardo Guima e Pedro Pinho (ex-Sanjoanense), com os defesas Sandro Cruz (ex-Benfica), Bruno Rodrigues (ex-Sp. Braga), Guilherme Ferreira (ex-Juventude de Pedras Salgadas), Ygor Nogueira (ex-Santa Clara) e Bruno Langa, e com o guarda-redes Hugo Souza (ex-Flamengo).