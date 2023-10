Keyns Abdala convocado para a seleção de Moçambique

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Keyns Abdala, do Chaves, é o mais recente nome a ser convocado para a seleção de Moçambique, que vai disputar dois encontros amigáveis contra a Angola e a Nigéria nesta pausa internacional.O médio de 20 anos junta-se aos colegas de equipa Guima e Bruno Langa no estágio dos Mambas, a ter lugar no Algarve. Estes últimos já tinham sido convocados anteriormente por Chiquinho Conde, enquanto Abdala veio substituir uma lesão de última hora.Keyns Abdala é um nome recente nos Valentes Transmontanos, tendo sido contratado ao Liga Desportiva de Maputo nesta temporada para integrar, maioritariamente, a equipa B flaviense, sendo utilizado três vezes e marcando um golo. Estreia-se assim na seleção moçambicana, e logo em território português.