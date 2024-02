Langa rende mais de 1,1 milhão de euros ao Chaves

A estreia de Langa pelo Almeria, frente ao Ath. Bilbao, na segunda-feira, em jogo com campeonato espanhol, acionou automaticamente a opção de compra do internacional moçambicano por parte do emblema andaluz, tal como estava previsto no contrato de empréstimo celebrado pelos clubes.

Quer isto dizer que, para além da taxa de cedência acordada, segundo Record apurou o Almeria fica obrigado a pagar 1,1 milhões de euros pela aquisição do esquerdino, sendo que a SAD flaviense terá ainda direito a 20 por cento das mais-valias geradas por uma futura venda. Langa chegou a Chaves em 2021, oriundo do Amora, do Campeonato de Portugal, juntamente com Alexsandro Ribeiro, com o qual os flavienses realizaram também um bom encaixe financeiro ao vendê-lo ao Lille em 2022.