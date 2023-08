Leandro Sanca apresentado no Chaves

O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD informaram que chegaram a acordo com o Spezia para a transferência definitiva do jogador Leandro Sanca.O avançado/extremo, de 23 anos, estreou-se como sénior no Sp. Braga, rumando depois para a Académica e para o Casa Pia (onde alcançou uma subida de divisão), sendo contratado pelo Spezia.Na última temporada jogou no campeonato italiano até dezembro, terminando 22/23 no Famalicão, tendo marcado dois golos em 15 jogos.O jovem jogador chega a Chaves com um vínculo de três anos e já se encontrava em Trás-os-Montes desde a semana passada.