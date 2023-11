Luís Morgado e a derrota com o Benfica: «Foi isto que pedimos, uma boa resposta perante o campeão nacional»

Luís Morgado, adjunto de Moreno - que viu o cartão vermelho por protestos - no Chaves, considerou que os flavienses deram este sábado uma "boa resposta" diante do Benfica, apesar da derrota em casa (0-2) "O que nós pedimos aos jogadores foi isto, uma boa resposta perante o campeão nacional. Fizeram tudo o que podiam num bloco médio-baixo. O lance do primeiro golo não é só [mérito] da jogada do João Neves, é também um erro posicional nosso. Mesmo com o 1-0 pensávamos chegar ao empate, mas o lance do 2-0 tira-nos do jogo", começou por analisar, na 'flash' da Sport TV."Sim, semelhante ao que fizemos nas três semanas desde que chegámos aqui. Se for sempre assim, ficamos mais perto de ganhar os jogos"."O Sandro pode jogar em várias posições, dá um pouco mais de construção naquela primeira fase e foi isso que queríamos e conseguimos. É de salientar a grande resposta dos jogadores. Aquele segundo golo veio dar confiança ao Benfica, acho que caso contrário podia ser diferente".