Luís Morgado: «Não podemos sofrer aquele golo de bola parada»

Luís Morgado considerou que a atuação do Chaves diante do Sporting merecia ter sido recompensada de outra forma e que o 3-0 final no marcador acabou por ser injusto para aquilo que aconteceu em campo."O Chaves entra bem no jogo. Tem uma bola parada que cria perigo. O Sporting tem três lances, mas o Hugo resolve. Criámos os lances para o Sporting e não podemos sofrer aquele golo de bola parada. Temos de resolver aquilo. Podíamos ir 0-0 para o intervalo. Na segunda parte queríamos ir para cima, entrar forte, mas sofremos dois golos e não pode ser. Com uma equipa de qualidade, uma equipa grande, o terceiro golo é isso. Temos oportunidade do Héctor e não fazemos. O 3-0 é pesado para o que fizeram. Isto vai virar agora. Pegando nos últimos jogos, os jogadores estão a assimilar as ideias melhor. A equipa vai ficar mais forte. Agora é preparar o Rio Ave", disse o técnico adjunto, à SportTV.