Médio Ktatau reforça meio-campo do Chaves

O futebolista brasileiro Ktatau, de 22 anos, proveniente do Juventude de Pedras Salgadas, é o mais recente reforço do Chaves, anunciou esta sexta-feira o clube da I Liga.

Depois de duas épocas consecutivas ao serviço do Juventude de Pedras Salgadas, equipa satélite do Chaves, onde cumpriu 42 jogos e apontou sete golos, Ktatau vai integrar a turma às ordens de José Gomes na próxima temporada.

Num vídeo divulgado pelos transmontanos nas redes sociais, o jovem centrocampista mostrou-se realizado e prometeu "agarrar a oportunidade".

"É um momento de muita felicidade na minha vida, atingir um patamar do nível do Chaves, num clube com uma história muito grande em Portugal. Estou muito orgulhoso por vestir [esta camisola]", vincou.

Para a nova temporada, emblema transmontano conta também com os médios Ricardo Guima, Pedro Pinho (ex-Sanjoanense) e Kelechi Nwakali (ex-Ponferradina), com os defesas Sandro Cruz (ex-Benfica), Bruno Rodrigues (ex-Sp. Braga), Guilherme Ferreira (ex-Juventude de Pedras Salgadas), Ygor Nogueira (ex-Santa Clara) e Bruno Langa, e com o guarda-redes Hugo Souza (ex-Flamengo).

Os transmontanos visitam o AVS, da II Liga, no sábado, às 18:00, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, para disputar o primeiro encontro oficial da temporada, a contar para a primeira fase da Taça da Liga.