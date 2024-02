Moreno e a derrota com o Moreirense: «É um resultado injusto que nos complica a vida»

As declarações de Moreno Teixeira, treinador do Chaves, após a derrota (0-1) com o Moreirense, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga Portugal Betclic.





"Falharam algumas coisas. O Moreirense teve eficácia numa das oportunidades que criou e nós não finalizámos. Fomos algo passivos nos primeiros 20 minutos mas depois reagimos e tivemos oportunidades para finalizar. Entrámos melhor na segunda parte, sem criar grandes oportunidades, mas tivemos uma com o Guzzo. Não fizemos o golo e depois estas equipas, que estão desconfortáveis e desconfiadas, sentem mais dificuldades. Depois do golo não tivemos a qualidade necessária, foi mais na emoção. É um resultado injusto que nos complica a vida, não podemos disfarçar nem fugir disso. Ainda vamos a tempo, temos de corrigir estes problemas que nos têm impedido de somar pontos", começou por dizer o técnico dos flavienses.O técnico dos flavienses comentou ainda a chegada de Dário Essugo à equipa, realçando as qualidades do ala que está emprestado pelo Sporting até ao final da temporada. "O Essugo vai acrescentar qualidade, carrega a bola, tem bom posicionamento, fez um bom jogo. Apresentou-se bem. Vai ajudar-nos até ao final da época. Os reforços vieram acrescentar qualidade e competitividade ao grupo. Acreditamos que este grupo é capaz de dar saída. O campeonato está a andar e temos muito rapidamente de pontuar. Vínhamos de alguns empates, mas vitórias é que fazem a diferença", terminou.