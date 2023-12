Moreno perspetiva o jogo do Dragão: «Temos de estar muito organizados e compactos»

Moreno não esconde o momento difícil que atravessa o Chaves e, sem rodeios, na véspera de defrontar o FC Porto, no Estádio do Dragão, começou por dizer que a sua equipa tem de melhorar o seu rendimento fora de portas.





"Temos que deixar uma imagem diferente daquela que o plantel tem deixado, essencialmente nos jogos fora, onde temos cinco jogos com quatro derrotas pesadas e uma vitória em Arouca. Aquilo que pretendemos para o Dragão é, essencialmente, não deixar essa imagem que deixámos nesses quatro jogos fora e perceber que temos de estar muito organizados, muito compactos, ter a certeza de que se pensarmos só em defender não iremos trazer nada deste jogo no Dragão. Vamos para competir, encarando a atual situação do clube com tranquilidade e responsabilidade", referiu o técnico dos flavienses, em conferência de imprensa.Para esse efeito, Moreno espera que a sua equipa se apresente de uma forma organizada e compacta, nunca perdendo o equilíbrio, pois só assim poderá fazer frente a um conjunto forte como é o do FC Porto."Vai ser um Chaves competitivo, organizado, com coragem a ter bola. Preparámos o jogo a querer fazer isso, percebendo que, do outro lado, está uma equipa muito forte, e é difícil jogar no Dragão. Quando falo em coragem é, no momento com bola, termos bola, meter homens em zonas de finalização, sem nunca perder o equilíbrio, a perceber que ainda faltam três jogos para o fecho da primeira volta e esta situação desconfortável em que estamos, encará-la com tranquilidade, ao mesmo tempo com responsabilidade", prosseguiu Moreno.De resto, o técnico da formação flaviense acredita que terá pela frente um adversário com o orgulho ferido, depois da derrota em Alvalade, na jornada anterior do campeonato, que vai fazer tudo para voltar às vitórias."Acredito que do lado do FC Porto, a derrota em Alvalade tenha impacto e espero uma equipa com muita intensidade no jogo, muito forte. Preparámos tudo e até pequenos detalhes, a forma como repõem rápido a bola, por exemplo. Este é o FC Porto intenso que vamos encontrar, temos de estar preparados, e se em alguns momentos do jogo estivermos com os 11 atletas atrás da linha da bola, não é vergonha nenhuma, porque qualquer equipa o faz no Dragão e até para a Liga dos Campeões. Acreditar que é possível pontuar é a mentalidade que levamos para o Porto. Em 17 jogos oficiais, o Chaves nunca pontuou no Dragão e isso é mais um desafio, que nos motiva", rematou.