Moreno encara receção ao Boavista como uma final que tem de vencer

O treinador do Chaves disse esta sexta-feira que sente que o regresso às vitórias "está perto" e que pode acontecer no sábado, na receção ao Boavista, a contar para a 22.ª jornada da Liga Betclic.

Depois de ter quebrado um ciclo que contava com três empates consecutivos no arranque da segunda volta do campeonato, com uma derrota frente ao Moreirense (0-1), o Chaves regressou ao estatuto de lanterna-vermelha e soma nove jornadas sem vencer.

Ciente da "situação desconfortável" em que a equipa se encontra, Moreno encara o próximo jogo, frente ao Boavista, como uma final, que os transmontanos têm de vencer.

"Não gosto muito de falar desta forma antes dos jogos, mas não há como fugir da nossa realidade: [temos de] encarar o jogo [de sábado] como se fosse uma final. Entendo que, às vezes, criarmos esta ansiedade de perceber que é um jogo muito importante, pode condicionar naquilo que é o rendimento, mas tenho de ser realista, perceber a nossa situação, [porque] não há como nos escondermos e fugir da nossa realidade", reiterou o técnico, na conferência de antevisão à partida.

Moreno acredita que esta "carga emocional" com que teve de preparar o embate de sábado pela situação em que a equipa se encontra, na última posição da tabela, com 14 pontos, vai servir de "aprendizagem para o futuro", garantindo, porém, que o regresso aos triunfos não irá tardar.

"Sinto claramente que a vitória está perto, porque o futebol não pode ser sempre tão injusto com uma equipa que trabalha com a qualidade com que trabalhamos, com o empenho que os atletas demonstram todos os dias e em muitos momentos do jogo. Sinto que essa vitória está perto e acredito muito que é amanhã [sábado] que a vamos conseguir", assegurou.

Do outro lado, Moreno espera um Boavista mais tranquilo e confortável, que ocupa o nono posto, com 24 pontos, com um bom plantel que irá "criar problemas" ao emblema flaviense, que volta a não poder contar com Pedro Pinho, ainda lesionado.

"[Espero] um Boavista com jogadores experientes, que está numa situação mais tranquila do que nós, que tem esta forma mais fácil de preparar o jogo por estar numa situação mais confortável, um Boavista com jogadores bons tecnicamente, um grupo que já trabalha junto há algumas épocas e, é óbvio, que tal como todos os adversários, no vai criar problemas", frisou.

Para os poder contornar, o plantel transmontano deve "acreditar cada vez mais no valor e na qualidade" dos seus atletas e focar-se apenas no que consegue controlar.

"[No sábado] A partir do momento em que o jogo iniciar, [temos de] esquecer o nosso momento, a nossa classificação, a nossa pontuação, e focar só naquilo que conseguimos controlar ao longos dos [90] minutos", concluiu.

O Desportivo de Chaves recebe o Boavista, no sábado, às 15H30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da 22.ª jornada da Liga Betclic, arbitrado por Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.