Moreno: «Fico com a sensação de que perdemos dois pontos pelo desenrolar daquilo que foram os 90 minutos»

As declarações de Moreno, treinador do Chaves, após o nulo (0-0) no duelo contra o Rio Ave, a contar para a 18.ª jornada da Liga Portugal Betclic.





"Acabámos por fazer um bom jogo, fomos melhores que o Rio Ave. Não é pelo penálti falhado. Nos últimos minutos, fico com a sensação de que perdemos dois pontos pelo desenrolar daquilo que foram os 90 minutos. Fomos a equipa que teve mais iniciativa, mais oportunidades, mais qualidade de jogo, sem nunca perder o equilíbrio, porque o Rio Ave também sai com critério, com qualidade. É este o comentário que eu faço ao jogo: perdemos dois pontos, [agora é] recuperar a equipa e preparar o próximo jogo", começou por dizer o técnico dos flavienses, em declarações no final da partida."Acho que essa pontinha de sorte, que qualquer equipa precisa para competir, é necessária e sinto que não nos está a acompanhar. Agora não sei se no último terço faltou sorte ou se faltou alguma tranquilidade, que era isto que eu tinha pedido, discernimento para tomar boas decisões.""Era importante manter a baliza a zeros, conseguimos, era importante fazer um bom jogo, melhor do que aquilo que temos feito, também o conseguimos, mas eu sou um treinador, um homem muito realista: amanhã, já ninguém se vai lembrar que fomos muito melhores que o Rio Ave, só se vão lembrar que estamos em último e que não ganhámos."

Contas pela permanência

"Percebemos o lugar em que estamos, percebemos que necessitamos muito de pontos, mas essa forma de competir e de estarmos cá, a pensar que cada jogo é uma final, vai fazer com que os nossos atletas tenham, mais vezes, as ações técnicas precipitadas que tiveram hoje, porque os nossos atletas são bons, têm mais qualidade técnica para poder decidir melhor do que aquilo que fizeram hoje", terminou.



Antes, Luís Morgado, treinador-adjunto do Chaves, tinha comentado o jogo na 'flash-interview': "Entrámos muito bem na primeira parte. Lembro-me só de um lance do Ruiz a cabecear ao lado. Tivemos um compromisso muito grande. O desafio era melhorar na segunda volta o que não fizemos na primeira. Acho que perdemos aqui dois pontos. O grupo está triste porque queria ganhar aqui. Nós, na primeira parte, fizemos um bom jogo e não se viu muito Rio Ave", começou por dizer, terminando: "A preparação é para duas formas de jogar. Optámos por esta pela análise que fizemos ao Rio Ave. A resposta foi positiva. Na segunda parte podíamos ter controlado melhor o jogo, mas acho que é de salientar que perdemos dois pontos. Agradecer às pessoas, que nos empurraram, era bom que isso tivesse entrado, o penálti."



Entretanto, Raphael Guzzo assumiu a frustração do plantel pelo facto de a equipa não ter conquistado os três pontos. "Sem dúvida. Falar de justiça ou não é relativo no futebol. Mérito para o guarda-redes do Rio Ave, esteve muito bem no momento decisivo. Era o nosso objetivo conquistar os três pontos, mas não foi possível. A equipa esteve bem e acredito que vamos conseguir ser melhores na segunda volta", terminou.