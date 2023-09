Moreno fiel aos princípios

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O técnico Moreno só precisou de três dias de trabalho em Chaves para implementar o sistema tático que foi a sua imagem de marca em Guimarães e que permitu aos flavienses arrecadar o primeiro ponto da temporada. Até à saída de José Gomes, o plantel flaviense apresentou-se em todos os jogos oficiais com uma linha defensiva com quatro elementos. Logo na receção ao E. Amadora, Moreno foi fiel aos seus princípios e surpreendeu com uma linha de três centrais, que será o modelo dos flavienses de agora em diante.