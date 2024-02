Moreno: «Hoje o futebol foi justo connosco»

Moreno considera que a vitória por 2-1 frente ao Boavista foi justa e resultado do espírito de entrega de toda a equipa.





"A vitóri aparece-me justa e, quando digo justa, não é pela qualidade do jogo, porque sou o primeiro a perceber que temos condições para jogar melhor ainda. A responsabilidade disso é um pouco minha, porque sinto os atletas ansiosos dentro do campo e eu tenho de lhes fazer perceber que têm mais qualidade, mas quando digo que [a vitória] é justa é pela entrega, pela crença, pelo acreditar que eles tiveram", disse.E prosseguiu: "Não me queria alongar muito a fazer uma avaliação do jogo a não ser responsabilizar muito e dizer que esta vitória é quase só dos atletas, porque foram eles e são eles que vão para dentro do campo, que se entregam, que percebem o que é que têm de fazer em alguns momentos do jogo, noutros ainda temos coisas a melhorar mas, como digo, não me quero alongar muito a não ser valorizar a atitude boa que o nosso grupo de trabalho teve hoje e tem tido noutros jogos".O treinador do Chaves acredita na recuperação na classificação: "Disse, na antevisão, que o futebol não tem sido tão justo connosco noutros jogos como deveria ter sido, mas acho que hoje o futebol foi justo connosco, com uma equipa que trabalhou, lutou, acreditou. Ficaram cá três pontos que não nos dão nada mais do que confiança para o próximo jogo e eu espero que seja assim, porque tranquilidade nós não temos nenhuma."

"Gosto de falar a ver, a estar seguro do que estou a dizer e não vi o lance [da grande penalidade], sinceramente. Não protestei tanto com a decisão do árbitro, mas mais como uma chamada de atenção ao Sandro porque, estando dentro da área, tem de ter ponderação. Entendo que, neste momento, com o equilíbrio que há no nosso futebol, a forma mais fácil de fazer golo é de penálti. O lance, provavelmente, não daria nada e oferecemos quase um golo ao Boavista. Tem sido muito este tipo de erros que nos tem tirado pontos. O que me parece é que fizemos um segundo golo limpo, já vi a imagem e estou seguro disto. Se estiver fora de jogo, que não é o caso, retiro o que disse. Falta? Não existiu. Já vi a imagem e não há jogo perigoso, na minha opinião.

[Cartões amarelos e expulsão]



"Senti claramente que a nossa equipa ficou muito condicionada ao intervalo, com cinco atletas da linha defensiva logo com amarelo, e isso é muito difícil de, depois, gerir no jogo. Ficámos em inferioridade numérica com [a expulsão de] um atleta que nem tinha amarelo e, mesmo assim, o grupo nunca deixou de acreditar, por isso é que digo e repito: valorizar e responsabilizar muito os nossos atletas".