Moreno: «Nada iludidos com a vitória da semana passada»

Moreno quer continuar a boa forma que o seu Chaves apresentou na vitória com o Arouca (0-2) , na jornada passada da Liga Betclic. Contudo, o treinador dos Valentes Transmontanos foca o desejo de subir lugares numa vitória diante de um Gil Vicente que considera "competente"."Conscientes, responsáveis e nada iludidos com a vitória da semana passada. Foi bom e estamos hoje um pouco melhor do que estávamos na semana passada, porque encurtamos o fosso pontual para algumas equipas, mas não deixamos de estar em último. É com esta responsabilidade e até pressão, que terá de existir, que preparamos o jogo e vamos encarar o Gil Vicente. Um jogo difícil, uma equipa técnica competente, que deixou aqui uma marca positiva no Chaves, como se sabe. Identificamos um grupo de trabalho bom, mas sabemos disso e queremos continuar a pontuar, isso é que importante, para subir com mais lugares", revelou o técnico ex-V. Guimarães, sem deixar de lembrar que espera um "forte apoio dos adeptos" nas bancadas do Estádio Municipal Manuel Branco Teixeira."Não ligo muito a isso. Não sou treinador de estatísticas e essas barreiras existem para serem quebradas. Nos também não tinhamos ganho fora e fomos a Arouca ganhar. Reconheço é a qualidade do Gil, como mostrou no Dragão fora, o jogo que fez com o Benfica, em casa, e as goleadas que já deu contra o Estoril e contra o Portimonense. Nós ainda não vencemos em casa, mas queremos ganhar. É nisso que me concentro.""Acho que não existem assim tantas, ao dia de hoje. Reconheço muito que existe qualidade e competência na equipa liderada por Vítor Campelos, mas naquilo que é a ideia de jogo não encontro parecenças. Nós jogamos numa linha de cinco defesas, eles numa linha de quatro, num 4x3x3 e bem bola defendem num 4x4x2. Agora repito, existe competência. Não é por acaso que está a correr bem as coisas no Gil Vicente. De resto, não estou muito à vontade para falar, porque não sei qual é o trabalho diário que fazem. Sei sim é que o modelo de trabalho que eu faço poderá dar sucesso, é nisso que me quero focar."