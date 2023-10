Moreno: «O que está em questão não é a derrota mas a forma como fomos derrotados»

O V. Guimarães recebeu e goleou o Chaves porem jogo a contar para a 9.ª jornada da Liga Betclic. No final do jogo, Moreno considerou que o adversário foi superior."Em relação ao jogo, faltou-nos tudo. Preparámos o jogo bem, mas o Vitória fez o golo no terceiro minuto e já tinha mandado uma bola ao poste, após uma perda de bola que não poderíamos ter. Em vantagem, o V. Guimarães sente-se mais confortável. Tivemos de alongar a equipa mais cedo do que queríamos e sabíamos que isso era um risco. Tivemos uma reação boa ao primeiro golo e poderíamos ser mais eficazes nas chegadas à área. Depois do segundo golo e da expulsão, ficou tudo muito mais difícil. Dou os parabéns ao V. Guimarães pela vitória justa. Foi melhor do que nós".E prosseguiu, afirmando que a época vau ser difícil: "Espero que seja uma aprendizagem para o futuro. A semana correu bem, mas a resposta foi esta. Vou-me apresentar [no trabalho] com a motivação normal. É com estes atletas que vamos à luta, mas a luta é difícil. Vai ser uma época difícil. Este resultado merece reflexão e a responsabilidade é minha".Moreno falou ainda sobre os erros que a equipa do Chaves cometeu: "Não queria um resultado muito desnivelado. Os nossos atletas trabalham bem e não lhes tenho nada a apontar pelo trabalho durante a semana. Mas, em competição, cometemos erros que não podemos cometer. Não tivemos tanta bola quanto o que queríamos. Neste momento, quero sobretudo proteger os nossos atletas. Sabendo que é com estes atletas que vamos à luta até janeiro, não quero mais ruído. O que está em questão não é a derrota, mas a forma como fomos derrotados".No final da conferência, Moreno foi questionado sobre o regresso a Guimarães: "Regressar à minha cidade é sempre especial. Tenho uma enorme gratidão pelo homem e treinador que sou ao V. Guimarães. Gostava de regressar com outro resultado, mas não foi possível".