Moreno o triunfo sobre o Vizela: «Contente pela atitude»

Moreno, treinador do Chaves, assumiu o suspiro de alívio que o apito final proporcionou, após o triunfo sobre o Vizela por 2-1, e dissipou qualquer ideia de entusiasmo em função do complicado contexto flaviense. "Não há jogos fáceis e este foi difícil porque entramos a perder e vínhamos de três derrotas, mas a reação foi boa. Estou contente pelos três pontos e mais ainda pela atitude da equipa, mas não estejam à espera de ver euforia nas vitórias. Sempre disse que este ano ia ser muito difícil e ainda só temos 10 pontos", sublinhou o técnico.





O Chaves estancou a sequência de três derrotas no campeonato com uma reviravolta no marcador que o médio Kelechi também espera que possa ter reflexos anímicos no plano de recuperação flaviense."O fundamental são os três pontos. Quando a equipa ganha é sempre tudo muito positivo e este triunfo é muito importante para nós porque mostra-nos que podemos ir em frente", comentou o nigeriano que reforçou o Chaves no último defeso.