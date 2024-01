Moreno quer pontuar em Braga: «Futebol não tem sido muito justo connosco»

Sem vencer há seis encontros para o campeonato, o Chaves terá, esta quarta-feira, uma deslocação difícil a casa do Sp. Braga. Apesar do nível de exigência do encontro, Moreno, técnico dos flavienses, lançou a partida com otimismo e revelou o desejo de ver a equipa regressar à rota das vitórias."O Chaves não está no momento de olhar para cada jogo a pensar que é muito difícil mas, sim, de estar convicto. Temos de acreditar cada vez mais no nosso trabalho, no nosso processo e eu sinto, claramente, que a equipa está melhor. O futebol não tem sido tão justo connosco na tradução em pontos do que temos feito dentro de campo", referiu o técnico, ciente, ainda assim do nível de exigência do encontro."É sempre difícil jogar em Braga, tanto pela qualidade individual, como pela experiência dos atletas do plantel liderado por Artur Jorge, que tem soluções fantásticas e vale pelo seu todo. Independentemente do resultado que o Sp. Braga conseguiu há três dias, a conquista de um troféu, é sempre difícil jogar em Braga. Percebemos isso e queremos apresentar na Pedreira muita coisa boa que fizemos no último jogo aqui com o Rio Ave. Queremos melhorar, essencialmente, a nossa eficácia ofensiva, termos a mesma qualidade, o mesmo rigor sem bola, mas, no momento de termos de fazer golo, estarmos mais calmos", referiu.