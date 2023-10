Moreno recebido com palmas no regresso a Guimarães

Moreno não teve um regresso feliz a Guimarães, a nível desportivo, mas foi bem recebido pelos adeptos vitorianos, já que o público presente no Estádio Afonso Henriques brindou o treinador com aplausos antes do início da partida. Memória em jeito de reconhecimento pelos serviços prestados que também não deixou o treinador indiferente e levou-o mesmo a acenar para as bancadas do recinto minhoto. Sinal de agradecimento com mais reflexos, já que o guardião Bruno Varela fez questão de ir banco dos flavienses para cumprimentar Moreno com um abraço.