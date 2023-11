Moreno revela o que disse ao árbitro: «Isto é uma vergonha, não é penálti»

Moreno assistiu aos minutos finais do Chaves-Benfica, duelo que terminou com um triunfo dos encarnados por 2-0, nas bancadas do Estádio Municipal Manuel Branco Teixeira por ter sido expulso. Após rever as imagens do lance sobre João Neves que acaba por resultar num penálti favorável para as águias, o treinador dos flavienses levantou-se do banco e protestou veemente a decisão da equipa de arbitragem.

"Já estive a ver, estou equilibrado, estou consciente naquilo que estou a falar, e não é penálti. Vocês sabem, tão bem como eu, que não é penálti. Este tipo de penáltis não se marcam a todas as equipas, marcam-se a equipas como o [Desportivo de] Chaves, mas não é penálti e tira-nos do jogo, claramente. Dá o conforto que o Benfica precisava, necessitava. Não quero dizer que perdemos pelo lance do segundo golo, mas tira-nos claramente do jogo a 20 minutos do fim e fica muito difícil voltar a entrar", disse o treinador do Chaves em conferência de imprensa.

"Terei de me ajustar, sou o primeiro a reconhecer isto, mas sou eu, não consigo disfarçar aquelas emoções. Só tive aquela reação depois de ver, novamente, as imagens no banco e perceber que não era penálti. Tive a reação que tive e, se calhar, terei de ser mais equilibrado", continuou.





Moreno adiantou ainda o que disse ao árbitro: Não sei o que é que o [árbitro] Hélder Malheiro irá escrever no relatório, mas se escrever alguma coisa diferente daquilo que eu disse que foi 'isto é uma vergonha, não é penálti', vai estar a mentir, isso é claro. Não o deveria ter feito, a reação que tive, não ajuda ao futebol, mas sinto-me injustiçado, nós, [Desportivo de] Chaves, sentimo-nos injustiçados por termos sofrido um penálti daquela forma e nos ter tirado do jogo."



Análise ao jogo



O treinador elogiou a equipa. "Foi uma primeira parte sem grandes oportunidades, com muita iniciativa de jogo do Benfica, estratégia nossa, responsabilidade minha, porque, se não fosse assim, o Benfica com espaço iria criar mais oportunidades, provavelmente até iria fazer golos. Nós [estivemos] muito equilibrados defensivamente, a fazer aquilo que foi pedido aos atletas, fizeram-no quase na perfeição, não me recordo assim de uma grande oportunidade do Benfica. Podíamos ter tido mais calma em alguns momentos de saída em transição, não o conseguimos, mas uma primeira parte equilibrada, com mais posse de bola, é óbvio, para o Benfica, a jogar muito mais no meio campo ofensivo, nós no defensivo, mas sem grandes oportunidades de golo", começou por referir.



"O início da segunda parte foi bom da nossa parte, a chegar duas, três vezes à área adversária, a poder ter uma finalização, até uma oportunidade de golo, lembro-me agora do Sanca. O Benfica pôs-se em vantagem com um erro nosso e aqui a responsabilidade [é] nossa, também, com um golo até algo estranho, de ressalto. A equipa voltou a ter uma boa reação, o Langa manda uma bola à barra, a equipa voltou a reagir, sem nunca nos desequilibrarmos, porque contra estas equipas, com a qualidade individual que o Benfica tem, se nos desequilibrássemos defensivamente iria ser mais difícil e, depois, aparece, na minha opinião, o momento do jogo, um lance que não é penálti", prosseguiu.



Moreno acredita que a equipa vai da uma boa resposta nos próximos jogos. "Vivemos de pontos e temos de ter essa consciência, essa responsabilidade. [...] Há um mês e meio estávamos muito desconfortáveis, porque estávamos em último lugar, com zero pontos. Não nos encontramos nessa situação, vivemos de pontos e a equipa deu hoje uma equipa diferente daquela que deu nos últimos dois jogos, um para a Taça [de Portugal] e em Guimarães [para a Liga Betclic], percebendo que este jogo teve um contexto muito próprio. A equipa reagiu, poderia ter feito melhor, sou o primeiro a reconhecer, essencialmente, no momento com bola, mais calma, na decisão, mas não o conseguimos, mérito também do Benfica, e agora é olhar para a frente com esta responsabilidade, perceber que vivemos de pontos, que temos de sair rapidamente desta situação, mas que todos os jogos são muito difíceis. Estou minimamente satisfeito com a resposta que deu em função dos últimos dois jogos que fizemos", finalizou.