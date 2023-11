«O que estão a fazer é vergonhoso»: as palavras que levaram à expulsão de Moreno frente ao Benfica

Expulso no duelo com o Benfica, Moreno foi suspenso por um jogo e multado em 1.632 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Em causa estão as palavras do técnico do Chaves, aquando o penálti assinalado a favor das águias, e pela "forma exaltada" como o fez."Protestar e discutir de forma exaltada com um elemento da equipa de arbitragem (4° árbitro), empurrando-o e gritando 'isto não é penálti nenhum, não é penálti nenhum, tens de chamar para cancelar, isto não pode ser penálti, o que estão a fazer é vergonhoso, é vergonhoso'. Após lhe exibir o cartão vermelho, continuou exaltado dizendo 'isto é uma vergonha, uma vergonha'", pode ler-se como justificação no mapa de castigos esta quinta-feira divulgado, do qual também resultou uma multa total de 796 euros ao clube, 286€ por cânticos a chamar o árbitro de "gatuno" e 510€ pela utilização de pirotecnia por parte dos adeptos do Benfica.