Oficial: Dário Essugo é reforço do Chaves por empréstimo do Sporting

´ ¸ ?



Por empréstimo do Sporting Clube de Portugal, o médio Dário Essugo, de 18 anos, é Valente Transmontano até ao final da presente temporada.



Boa sorte, Essugo! #valentestransmontanos pic.twitter.com/KnQzqh0uSw — Grupo Desportivo de Chaves (@gdchaves1949) January 31, 2024

O Sporting e o Chaves oficializaram, esta quarta-feira, o acordo para o empréstimo de Dário Essugo. Com pouco espaço no plantel dos leões, o médio, de 18 anos, vai representar os flavienses até ao final da temporada.Nas primeiras declarações como jogador dos valentes transmontanos, o internacional sub-21 reconheceu a importância do momento na carreira. "Era um passo que já queria. Sinto que preciso disto, um novo clube, uma nova mudança e estou muito feliz e entusiasmado por começar a jogar por este clube", disse o médio, antes de se apresentar aos adeptos: "Descrevo-me como um jogador forte, rápido, inteligente e que sabe ler os timings. Sou um jogador para ajudar, um jogador de equipa, que está aqui para trabalhar, dar o melhor e para ajudar o clube a atingir os seus objetivos."Essugo dirigiu ainda algumas palavras aos adeptos do Chaves: "Deixo uma mensagem de esperança de que vai correr tudo, de que vou dar o meu melhor em todos os treinos e jogos. Espero que no final estejamos todos a sorrir."