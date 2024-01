Oficial: Guzzo é reforço do Chaves

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grupo Desportivo de Chaves (@grupo_desportivo_chaves)

Agora é oficial: Raphel Guzzo é reforço do Chaves. O médio, de 29 anos, está de regresso ao emblema transmontano, onde fez parte da formação e onde cumpriu 72 jogos na equipa sénior em épocas passadas."Estou muito feliz. Quando nos sentimos desejados como o clube me fez sentir... Foi bastante importante na minha decisão. É um voltar a casa, venho com espírito de missão, para ajudar o clube a sair desta situação e temos condições para isso", afirmou, numa breve declaração emitida pelo clube flaviense.Guzzo tinha terminado o seu contrato com os brasileiros do Goiás.