Oficial: José Gomes é o novo treinador do Chaves

O Chaves oficializou esta sexta-feira a contratação do treinador José Gomes, confirmando as informações adiantadas por Record em tempo oportuno. A duração do vínculo entre as duas partes não foi confirmada pela SAD flaviense.

Nas primeiras declarações como treinador do clube transmontano, o técnico, de 52 anos, mostrou-se orgulhoso por representar uma formação com tanta história. "O Chaves é um grande clube, um histórico do futebol português e com uma representatividade muito importante no nosso país, não só pela região transmontana, mas também pela forma como representa o interior do país. É um orgulho poder representar o Chaves", disse José Gomes, aos meios do clube, deixando uma mensagem para os adeptos: "Os adeptos transmontanos são ferverosos, apoiam sempre e espero que continuem a ser o 12.º jogador e que me ajudem a ajudar os nossos jogadores. Vamos ter muitos jogadores novos que vão precisar desse apoio e peço que tentem encher o nosso estádio no maior número possível de jogos."

Natural de Matosinhos, o técnico, que fez grande parte da carreira como treinador principal no estrangeiro, abraça assim um novo projeto na Liga Bwin, depois de não ter conseguido salvar o Marítimo, clube ao qual chegou em dezembro, da descida à 2.ª Liga.