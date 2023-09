Oficial: José Gomes já não é treinador do Chaves

José Gomes deixou esta terça-feira o comando técnico do Chaves, conforme anunciou o clube num comunicado oficial. Após a derrota frente ao Boavista, a administração reuniu-se com o treinador e decidiram, por mútuo acordo, terminar o vínculo que unia ambas as partes.Ontem, José Gomes já se tinha despedido do grupo de trabalho.O treino desta manhã está a ser orientado por André Bernardo e Christian Gonzalez, fisiologistas que pertecem aos quadros da SAD.O treinador não resistiu aos maus resultados da equipa flaviense, que soma cinco derrotas em cinco jornadas e tem a pior defesa da Liga Betclic com 17 golos sofridos.