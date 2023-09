Oficial: Moreno é treinador do Chaves

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Grupo Desportivo de Chaves (@grupo_desportivo_chaves)

O Chaves oficializou esta quinta-feira a contratação de Moreno para o comando técnico dos transmontanos, lugar que havia ficado livre com a saída de José Gomes. Assim, pela primeira vez como treinador, Moreno deixa a cidade de Guimarães e o V. Guimarães para seguir a sua carreira em Chaves.Com a chegada de Moreno, o Chaves apresenta também uma equipa técnica totalmente remodelada. Nuno Santos acompanha o treinador desde Guimarães, juntando-se ainda Luís Morgado, Nuno Carvalho, Ricardo Jorge e Tiago Castro.O Chaves terminou a sua ligação com José Gomes na terça-feira, após cinco derrotas para a Liga Betclic e uma para a Allianz Cup, frente ao AVS da Liga Sabseg, encontrando-se assim no último lugar do primeiro escalão do futebol português.Moreno deixou o V. Guimarães depois de um ano e um mês a comandar a equipa, terminando a época transata em sexto lugar, a apenas um ponto do quinto. Moreno demitiu-se do V. Guimarães no dia 13 de agosto, após uma vitória pela margem mínima frente ao Estrela da Amadora.A estreia de Moreno no banco do Chaves será no domingo frente ao Estrela da Amadora, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.