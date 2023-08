Oficial: Rúben Lameiras é reforço do Chaves

O Chaves oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Rúben Lameiras, tal como Record tinha adiantado. O extremo, de 28 anos, acertou a rescisão com o V. Guimarães, formação com a qual tinha mais um ano de contrato e que mantém metade do seu passe."Estou muito feliz por estar cá, num clube histórico e quero voltar ao relvado o mais rápido possível. Sou forte no um contra um, tenho golo, assistências e serei mais um para ajudar", disse o português, nas primeiras declarações com a camisola dos valentes transmontanos.O Chaves será o terceiro clube do extremo no principal escalão do futebol português, depois de uma época e meia no Famalicão, a que se seguiram duas temporadas e meia no V. Guimarães. Pelos conquistadores, Lameiras fez 77 partidas e apontou seis golos.O técnico José Gomes ganha assim mais uma opção de ataque para o seu plantel.